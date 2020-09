Parma, Liverani: “La squadra mi è piaciuta, gol del Napoli un episodio”

Esordio amaro di Fabio Liverani sulla panchina del Parma. L’allenatore dei ducali esce sconfitto 2-0 contro il Napoli di Gattuso e ai microfoni di Dazn ha provato a spiegare il motivo della sconfitta.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le parole dell’ex allenatore del Lecce: “Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici. Ma pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c’è un allenatore bravo e preparato. Ma la mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino al gol la squadra s’era mossa con serenità. Il gol è stato un episodio, fino ad allora non ricordo parate di Sepe. Quest’anno con 5 sostituzioni la rosa va fatta di 20-22 calciatori di qualità, non con un 11-12 forti e i ricambi. La volontà nostra è quella di fare un mix tra giovani ed esperti, intorno ai 20-22 giocatori di movimento. Vogliamo fare una squadra competitiva”.