Parma, Liverani non demorde: “Il gruppo è forte. Non piangiamoci addosso”

Il Parma esce sconfitto contro l’Udinese. I bianconeri si impongono in casa per 3-2 e agganciano proprio gli emiliani in classifica a quota 3 punti.

LE PAROLE DI LIVERANI

Il tecnico Fabio Liverani analizza la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Ho la fortuna di allenare un gruppo forte. Ci vuole tempo. Abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo sofferto, subendo anche un gol in contropiede. Sono felice di avere questo gruppo. E’ normale che le difficoltà siano notevoli. Sono orgoglioso di poter allenare questi giocatori. Non è mai passato nella nostra testa di piangerci addosso per i 7 positivi. Oggi hanno dimostrato di poter giocare tutti. Kurtic? Non gli ho detto nulla. Quando l’errore è grande, non gli si dice nulla. La scorsa partita ci ha fatto vincere lui”.