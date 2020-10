Parma, Liverani: “Occhio all’Udinese, non meritano la classifica che hanno. Il mercato…”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha presentato la partita di domani che vedrà i ducali contro l’Udinese: “Sarà una gara difficile sotto tanti punti di vista – svela Liverani. L’Udinese è una squadra tra le più fisiche, nelle ultime ore di mercato ha acquistato dei calciatori di qualità ed internazionali come Deulofeu o Pussetto. E’ arrivato anche Pereyra, sono calciatori importanti per migliorare. Ho visto le loro partite, è una squadra viva che non merita la classifica che ha. Sarà una partita certamente difficile e molto fisica. La squadra si è allenata bene e sta migliorando”. Poi un pensiero sul calciomercato: “Abbiamo chiuso il mercato con una rosa numericamente giusta. L’avevamo chiesta così per andare incontro anche a questi momenti. Sicuramente quando le assenze sono tante nello stesso reparto si va un po’ in difficoltà ma che abbiamo la possibilità di poter fare la partita ad Udine, di poter creare loro delle difficoltà sapendo che abbiamo delle caratteristiche diverse. Vedremo domani che tattica cercare di adottare”.