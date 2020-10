Parma, Liverani: “Situazione difficile per noi, ma possiamo puntare in alto”

Il Parma si salva nel finale dopo aver sofferto a lungo contro lo Spezia. I gialloblu impattano in pieno recupero sul 2-2 grazie a un rigore di Kucka, dopo la rete di Gagliolo che aveva dimezzato il distacco nel primo tempo. Una buona notizia per Fabio Liverani.

LE PAROLE DI LIVERANI

Il tecnico dei gialloblu commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Credo che come partita abbiamo fatto meglio a Udine e abbiamo perso. In questo periodo è difficile per tutti, noi in particolar modo. Con 11 assenze, senza poter lavorare sempre con la squadra, è difficile migliorare il gruppo. Partire da questo spirito di squadra può essere un bel punto di partenza. Facendo gli scongiuri legati al Covid, questa squadra potrà raggiungere un buon livello. Difesa perforabile? Si può difendere. Non credo che ci sia una squadra in grado di difendersi solo con i difensori. Serve un po’ di pazienza. Ci prendiamo questo punto che muove la classifica”.