Parma, lo svincolato Rodwell già a Collecchio: era stato valutato dalla Roma

Era uno dei profili più interessanti per la Roma, che stava pescando dalla lista degli svincolati per sopperire le assenze dei tanti infortunati in rosa in mezzo al campo, ma alla fine mister Paulo Fonseca ha scelto di spostare Gianluca Mancini dalla difesa ai due che fanno da schermo con il reparto offensivo. E allora Jack Rodwell, rimasto senza contratto, potrebbe approdare al Parma, sempre in una squadra di Serie A. Stando infatti a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il 28enne ex Blackburn e Sunderland, con un passato anche al City fra il 2012 e il 2014, è idea concreta dei ducali, tanto che si trova già a Collecchio, quartier generale gialloblù. Valutazioni in corso, si deciderà in base alle condizioni fisiche.