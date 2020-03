Parma, Lucarelli: “Da Spadafora a Tommasi solo confusione”

Il primo match della domenica di Serie A tra Parma e Spal non sarà ricordato sicuramente per l’esito finale del match. Il caos verificatosi prima della partita ha fatto il giro del web dando sicuramente un’immagine non troppo positiva del nostro calcio. L’allarme Coronavirus non accenna a fermarsi e il mondo del calcio nemmeno.

CONFUSIONE – Dopo la partita, vinta dalla Spal, ai microfoni di DAZN è intervenuto il club manager del Parma Lucarelli che ha parlato così del momento attuale del nostro calcio: “Abbiamo giocato in un clima surreale. Parlare di calcio oggi è difficile. Per l’ennesima volta è stata data dimostrazione che la situazione sta sfuggendo di mano e non si riesce a tenere una linea coerente in base al decreto del Governo di questa mattina che regolava per i professionisti la possibilità di allenarsi e giocare a porte chiuse. I calciatori sapevano che avremmo giocato, poi è stata fatta confusione prima con Tommasi e poi lo stesso Spadafora. Dispiace stia sfuggendo la situazione di mano e la sensazione è che si navighi a vista”.