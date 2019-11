Parma, Lucarelli sicuro: “Kulusevski? A gennaio non si muove”

Oggetto del desiderio di molte big, italiane e straniere, Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo del Parma resta al centro di tanti rumors di mercato. Dopo le sue recenti parole rilasciate in varie interviste, ecco anche le dichiarazioni del club ducale, società nella quale lo svedese gioca in prestito dall’Atalanta.

A parlare, a margine della gara contro il Bologna valida per la 13^ giornata di Serie A, è Alessandro Lucarelli, club manager del Parma: “Kulusevski? Rimane, la sua cessione è fuori discussione. Non avrebbe senso cambiare né per noi né per lui perché sta attraversando un processo di crescita. Su questo siamo abbastanza tranquilli”, ha dichiarato l’ex difensore e capitano ai microfoni di DAZN.