Parma, Lucarelli: “Sono rimasto in questo club per senso di appartenenza. Il fallimento…”

Il vice ds del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato al Corriere della sera dove ha commentato un particolare record messo a segno con la maglia dei crociati. Lucarelli infatti è uno dei pochi calciatori che è stato in grado di fare gol in tutte le categorie, partendo dalla Serie D fino ad arrivare alla Serie A: “E’ un record speciale e mi fa piacere condividerlo con un giocatore come Santana. Siamo accomunati dalla forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi club. Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare nonostante tutto, anche quando si è ripartiti dalla D. Il mio legame alla città per senso di appartenenza, ho voluto dare una mano. E l’ho fatto anche con i gol, i miei valevano qualcosa di più visto che ero un difensore”.

