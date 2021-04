Parma-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Parma-Milan si gioca oggi, sabato 10 aprile 2021 alle ore 18 per la 30^ giornata di Serie A. Ducali a caccia di punti salvezza, rossoneri desiderosi di ripartire dopo il pari contro la Sampdoria per difendere il secondo posto ed in generale assicurarsi un piazzamento in Champions League.

Parma-Milan, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione per i due allenatori. D’Aversa punta sul 4-3-3 per il suo Parma con Sepe tra i pali, l’ex Conti esterno destro. Bani, Gagliolo e Pezzella a completare il reparto. Kurtic, Kucka – altro ex – e Hernani in mezzo. Man, Gervinho e Pellé in avanti. Solito modulo per il Milan di Pioli con Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Parma e Milan è prevista per oggi, sabato 10 aprile 2021, allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. In questa partita non ci sarà il pubblico come di consueto a causa delle norme create con l’obiettivo di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 18.00.

Parma-Milan sarà visibile in diretta esclusiva sulle reti Sky, sarà una delle sette partite trasmesse questa giornata dalla pay tv satellitare. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Un’altra possibilità per assistere a Parma-Milan riguarda la diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Quelli che sono abbonati potranno assistere alla gara grazie a dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere molti eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti appositi.