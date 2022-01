Parma, morto l’ex patron Calisto Tanzi

Si è spento all'età di 83 anni l'ex presidente del club ducale

Il Parma che vinceva in Italia e in Europa oggi è in lutto. E' morto a 83 anni Calisto Tanzi, l'imprenditore la cui parabola è iniziata - grazie ad una grande visione e intuizione - con la crescita della Parmalat, arrivata ad essere una delle aziende più conosciute al mondo ed è terminata con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono.