Parma, Munari annuncia il ritiro: “Il ginocchio ormai era di cristallo. Fiero di aver dato l’esempio”

Gianni Munari dice basta. Il centrocampista del Parma, reduce da annate travagliate a causa di alcuni infortuni, ha annunciato il proprio ritiro nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella mattina di giovedì 14 novembre al centro sportivo di Collecchio. L’ormai ex giocatore rimarrà comunque all’interno della società emiliana, entrando a far parte dell’area scouting.

ADDIO – “Avrei avuto voglia di continuare ancora, ma i problemi fisici dell’ultimo anno mi hanno un po’ frenato: il ginocchio era ormai di cristallo… Questa opportunità ed altri fattori mi hanno spinto a fare questa scelta. Fino a poco fa mi sono allenato e mi sono sempre sentito un uomo spogliatoio: ai ragazzi non devo insegnare niente, ma penso di aver dato un buon esempio. E questa è la cosa più importante. A Parma mi sento a casa: io sono emiliano, mio fratello tifa Parma e io sono nato con il Parma che faceva sognare. Intraprendere questa nuova avventura è stupendo”.

RINGRAZIAMENTI – “Voglio ringraziare tutti, in particolare il Parma, il direttore Faggiano e il tecnico D’Aversa che mi stanno dando questa opportunità. Ringrazio soprattutto me stesso per non aver mai mollato. Nel nuovo ruolo, come ho sempre fatto, darò tutto me stesso”.