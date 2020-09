Primo lunch match della nuova stagione di Serie A. Parma-Napoli sono pronte a scendere in campo alle 12.30 per la prima giornata di campionato. I ducali di Liverani sfidano i partenopei di Gattuso per quella che è la prima sfida della domenica del calcio italiano. A pochi minuti dal fischio d’inizio ecco le scelte dei due mister.

Parma-Napoli, le formazioni ufficiali

Parma (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne

