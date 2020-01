Parma, niente Juventus per Gervinho

Non ci sarà Gervinho nella gara che il Parma, nella serata di domenica, giocherà sul campo della Juventus. L’ivoriano, reduce da una lesione ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto a nuovi esami a causa della persistenza del dolore durante attività di alta intensità. Questi hanno evidenziato una zona fibriotica che risulta a rischio recidiva, con l’attaccante che dovrà quindi osservare un programma di riabilitazione differenziato. Per il tecnico Roberto D’Aversa, che sperava di poter contare su uno dei giocatori di maggior talento della sua rosa in vista della sfida dell’Allianz Stadium, non certo una bella notizia.