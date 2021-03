Parma, Pellé esulta sui social dopo vittoria sulla Roma e cita Trilussa

C’è anche lo zampino di Graziano Pellé nel successo del Parma sulla Roma. Il bomber ducale si è procurato il rigore, poi trasformato da Hernani, nella vittoria per 2-0 contro i giallorossi nell’ultimo turno di campionato.

Primi guizzi importanti per l’attaccante tornato in Italia dopo l’esperienza in Cina a dimostrazione che con grande dedizione al lavoro e l’impegno, i risultati possono arrivare. Ed è proprio la concentrazione e il duro lavoro che Pellé ha voluto rimarcare con un post social pubblicato su Instagram.

Pellé cita Trilussa

Utilizzando una nota citazione di Trilussa, Graziano Pellè ha voluto sottolineare quanto sia importante l’aspetto mentale per ottenere dei risultati: “Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti #tuttiinsieme #forzaparma”. Queste le parole del centravanti del Parma che è risultato finalmente decisivo anche senza segnare nella gara del Tardini contro la Roma. Il centravanti italiano, adesso, deve solo sbloccarsi e sperare di riuscire a raggiungere la salvezza con i gialloblù.