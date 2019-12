Parma, Pizzarotti: “Kulusevski? Fino a giugno ce lo godiamo noi”

Dejan Kulusevski è ormai destinato alla Juventus. I bianconeri hanno infatti bruciato la concorrenza dell’Inter per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista svedese, vera e propria rivelazione di questa prima parte di torneo. Il giocatore, in ogni caso, terminerà la stagione al Parma, come confermato dal presidente degli emiliani Pietro Pizzarotti alla Gazzetta di Parma.

KULUSEVSKI – “Fino a giugno resterà con la nostra maglia, credo sia la cosa migliore anche per lui. Sta facendo un grande percorso, Parma è la dimensione giusta per lui: qui può continuare a crescere. Poi a fine anno, visto che è fortissimi, si meriterà altri palcoscenici, ma fino ad allora ce lo godiamo noi”.