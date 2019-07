Parma, Pizzarotti: “Subito la Juventus? Un avvio importante…”

Dopo la salvezza conquistata nello scorso torneo, il Parma vuole ripetersi. I gialloblu, nel campionato di Serie A 2019/2020, faranno il loro debutto ospitando al Tardini la Juventus di Maurizio Sarri, in una sfida che in casa emiliana ha sempre un sapore particolare. Facile quindi immaginare un tutto esaurito per la prima uscita degli uomini di Roberto D’Aversa, che vorranno subito regalare ai propri tifosi una soddisfazione.

A commentare l’imminente stagione, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il presidente dei ducali Pietro Pizzarotti.

OBIETTIVO – “L’obiettivo rimane la salvezza, dobbiamo pensare ad affrontare gli avversari uno alla volta. La A credo che sia il campionato più difficile d’Europa. Partiremo subito con la Juventus, credo si tratti di un avvio importante…”.