Parma, Scozzarella: “Contro l’Inter giocato da grande squadra”

Prime reazioni a San Siro dopo il pareggio 2-2 tra l’Inter e il Parma. A analizzare la sfida è il ducale Matteo Scozzarella “Era il tipo di partita che ci aspettavamo, abbiamo fatto cio’ che ci eravamo prefissati: fare densita’ e non far giocare le loro due punte. Peccato per l’episodio del gol del 2-2 (in sospetto fuorigioco, ndr). Dobbiamo leggerla come una grande partita contro una squadra forte e come il preludio di un’altra grande prestazione nell’infrasettimanale; altrimenti serve a poco”, ha spiegato ancora il centrocampista gialloblu’ ai microfoni di Sky Sport. “Cerchiamo prima di tutto di soffrire l’uno per l’altro e poi di sfruttare le individualita’: tiriamo sempre fuori il meglio nei momenti di difficolta’. Siamo una grande squadra”, ha concluso Scozzarella