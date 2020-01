Parma, Scozzarella rinnova: contratto fino al 2021

Importante vittoria nell’ultimo turno per il Parma, che al Tardini, nella giornata di ieri, ha battuto per 2-0 l’Udinese. Un risultato che corona un’ottima prima parte di stagione dei ducali, che sognano una clamorosa qualificazione alle coppe europee. Tra i protagonisti della squadra di Roberto D’Aversa c’è il centrocampista Matteo Scozzarella, che in queste ore ha prolungato il proprio contratto con i ducali fino al 2021. Un riconoscimento per il positivo rendimento tenuto fin qui dal giocatore, elemento di sicuro affidamento per il centrocampo emiliano.