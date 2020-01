Parma, Sepe: “Arrabbiati per la sconfitta di Bergamo, ma non ci manca l’umiltà”

Una sconfitta pesante, quella da cui è reduce il Parma. I ducali, nella giornata di lunedì, sono stati travolti per 5-0 dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sul ko di Bergamo, nel corso di una conferenza stampa, è tornato il portiere degli emiliani Luigi Sepe. Queste le sue parole raccolte da parmalive.com.

ATALANTA – “Non mi era mai capitato di prendere 5 gol in Serie A, al massimo ne avevo presi 4 per due volte con la Lazio. Una partita del genere però può capitare: abbiamo perso malissimo, ma di fronte c’era una squadra forte alla quale è andato tutto bene. Mi dà però fastidio sentir dire che ci è mancata umiltà, anche se le critiche, dopo una partita del genere, vanno accettate. Noi, comunque, siamo una squadra forte: rispetto allo scorso anno abbiamo più alternative e più esperienza. Cosa ci ha detto il mister? Meglio non dirlo, ma era arrabbiato, come noi d’altronde”.

LECCE – “Dovremo preparare al meglio la gara, un risultato positivo ci permetterebbe di mettere a notevole distanza la zona retrocessione”.

BILANCIO PERSONALE – “Sono soddisfatto di quello che sto facendo, ma più che per me per la squadra. Siamo un bel gruppo e mi piace aiutare i miei compagni”.

PARMA, D’AVERSA: “DOBBIAMO TORNARE CON I PIEDI PER TERRA”