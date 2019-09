Parma, Sepe: “Obiettivo salvezza. Nazionale? Non ci penso, ma…”

Fare bene con il Parma e sognare, magari, la Nazionale. Luigi Sepe ha le idee chiare e, anche se non lo ammette apertamente, l’obiettivo è quello di entrare nel giro dell’Italia. In occasione della festa per la salvezza ottenuta nella passata stagione, organizzata dai soci di Parma Partecipazioni Calcistiche, il portiere ducale ha parlato ai media presenti.

“Questa festa deve fare piacere a tutti, la salvezza dello scorso anno, però, dobbiamo dimenticarla perché dobbiamo lavorare con tutte le nostre forze per fare il meglio anche in questa stagione e raggiungere l’obiettivo pure quest’anno”, ha detto il portiere.

SERIE A – E sul campionato iniziato da due giornate: “Abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto una buona gara a Udine e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Contro la Juventus, invece, non ci siamo riusciti e siamo rammaricati per non aver portato a casa punti. Ma va così. Sono contento però di me, della squadra e di come stiamo lavorando. Se lavori bene insieme è più facile raggiungere gli obiettivi e anche il singolo ne esce bene. La Nazionale? Non ci penso, mi serve raggiungere l’obiettivo con il Parma, crescere e salvarci. Io ho sempre cercato di fare il massimo, a volte ci riesci altre no, ma l’attaccamento alla maglia che c’era l’anno scorso c’è anche quest’anno. Io lavoro, le scelte le fa il mister, una domenica fai bene e l’altra fai male, ma c’è subito modo di riscattarci. Dopo Udine facciamo una settimana tranquilla e poi penseremo al Cagliari. Sentirmi parte del progetto è fondamentale, io sono contento per la scelta che la società ha fatto nel riscattarmi. Darò tutto me stesso. Regole nuove per i portieri? I rischi ci sono, sta a noi sapere quando dobbiamo rischiare. Inglese? Stiamo assieme tutti i giorni, merita la Nazionale ed è un grandissimo giocatore ma Mancini fa altre scelte che rispettiamo. Siamo contenti di averlo qui tra noi,lui è contento di stare qui al Parma”, ha concluso Sepe.