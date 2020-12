Parma, Sepe rivela: “Mio padre non voleva che facessi il portiere”

Il Parma sta faticando in classifica, ma si può aggrappare ai riflessi prodigiosi del suo portiere Luigi Sepe. Il numero uno dei crociati è ormai da due anni uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, mostrando un rendimento strepitoso. Una bella rivincita dopo l’esperienza non esaltante a Napoli e a Firenze.

RICORDI

Sepe si è raccontato ai microfoni di “Cronache di spogliatoio”, rivelando anche un aneddoto particolare: “Il primo ricordo legato al calcio è con mio padre: mi portò al campo e il mister mi chiese dove volessi giocare. Io dissi in porta. Mio padre mi dette uno schiaffo, mi riportò a casa e disse a mia madre: ‘Da domani non lo porto più’. Un portiere deve avere tranquillità e deve trasmetterla alla squadra in ogni momento della partita, soprattutto in quelli decisivi e finali”.