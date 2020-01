Parma, Sepe si difende: “Non ho bestemmiato, ecco cosa ho detto…”

Non è bastata un’ottima prova di Luigi Sepe per evitare al Parma la sconfitta sul campo della Juventus. I ducali, nella serata di ieri, sono stati battuti per 2-1 dalla capolista, che si è imposta grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Nel dopogara, proprio il portiere gialloblu è finito al centro di un caso: nei suoi confronti, infatti, l’accusa di aver proferito una bestemmia durante la gara.

LA DIFESA – L’estremo difensore, attraverso una Instagram Story, ha voluto però dare la sua versione dei fatti: “Siccome vedo che tante persone hanno commentato la mia presunta bestemmia… volevo assicurare che non ho bestemmiato perché ho detto “zio porco” e non altro”.