Parma show, Cornelius travolge il Genoa. Belotti gol, Udinese k.o. col Toro

Quattro squilli a Genova fanno capire che c’è anche il Parma nella volata per l’Europa League. I gialloblu demoliscono a domicilio il Genoa, trascinati da uno straripante Cornelius, che realizza una tripletta e serve l’assist per il poker di Kulusevski. Il Grifone non sfrutta il k.o. del Lecce e lo scontro salvezza tra Torino e Udinese. I granata si impongono per 1-0 sui bianconeri e si allontanano dalle zone calde.

GENOA-PARMA – Il Grifone cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, ma il Parma non può far sconti se vuole inseguire la qualificazione all’Europa League. Obiettivi diversi che rendono la gara di Marassi davvero incerta sulla carta. Gli emiliani, però, hanno in squadra l’incubo numero uno del Genoa: Cornelius. L’attaccante segna al 18′ ribadendo in rete dopo l’uscita di Perin sul cross di Hernani e si ripete al 33′ con una pregevole girata di sinistro. In mezzo alla doppietta c’è spazio per i rimpianti del Genoa che si procura un rigore e lo fallisce con Criscito (parata di Sepe). Nella ripresa Cornelius cala un tris clamoroso anticipando Romero. I liguri accorciano con Iago Falque che spiazza dal dischetto il portiere avversario. Non basta per rimontare. Nel finale arriva anche il poker di Kulusevski.

TORINO-UDINESE– Vincere per allontanare lo spettro retrocessione. Torino e Udinese non possono permettersi passi falsi. I granata sbloccano l’incontro al 16′ con Belotti che sorprende Musso da posizione defilata. Lo svantaggio non demoralizza i friulani che vanno a un passo dal pareggio in due occasioni, con Fofana e De Maio, trovando un Sirigu strepitoso. Il Toro prova a pungere in contropiede, ma fatica tremendamente a concretizzare le occasioni create. Nella ripresa è l’Udinese a fare la partita, senza riuscire a incidere.