Parma, si torna al lavoro… senza Gervinho: lesione di primo grado per l’ivoriano

Il Parma torna ad allenarsi con un elemento in meno a disposizione di mister Roberto D’Aversa, e non uno qualunque: parliamo di Gervinho, che è stato sottoposto ad accertamenti medici ed è stata evidenziata una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Già iniziate le terapie del caso per l’ivoriano, ad altre invece sono sottoposti gli altri infortunati Roberto Inglese, Yann Karamoh e Alberto Grassi (quest’ultimo più vicino al recuperi). Il club emiliano è tornato ad allenarsi dopo due giorni di riposo: al ritorno dalla sosta, domenica 24 novembre, la squadra gialloblù dovrà vedersela nel derby contro il Bologna al Dall’Ara (fischio d’inizio alle ore 12,30). Punti salvezza importanti in palio.