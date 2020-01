Parma, sorriso Inglese dopo l’intervento: “Tutto bene. Grazie per l’affetto…”

Dopo l’annuncio del Parma, arriva anche il messaggio del diretto interessato. Roberto Inglese sorride dopo l’intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra.

L’attaccante è stato operato e le sue condizioni sono buone. Lo stesso centravanti ha voluto ringraziare e rassicurare tutti sulla propria pagina Instagram: “Volevo ringraziarvi per l’affetto, il calore e i messaggi che mi avete mandato. E’ andato tutto bene…intervento riuscito. Thanks Dott. Sakari Orava, Lasse Lempainen and all the medical staff for everything. Bobby”. Il Parma lo aspetta. Inglese vuole tornare il prima possibile in campo anche se i tempi di recupero, ancora, sono da definire.