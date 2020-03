Parma-Spal: le formazioni ufficiali

Torna in campo la Serie A, anche se a porte chiuse. Parma e Spal aprono la domenica di gare. I gialloblu inseguono il sogno Europa League e cercano tre punti cruciali per tenere il passo delle prime. I biancoazzurri, invece, non vogliono perdere terreno nella lotta per la salvezza. Fischio d’inizio alle ore 12.30. Queste le scelte di formazione di Roberto D’Aversa e Luigi Di Biagio:

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia;Valoti, Petagna, Fares