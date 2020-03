Parma e Spal scenderanno regolarmente in campo. Dopo il rischio rinvio a seguito della richiesta del ministro dello Sport Spadafora di bloccare i campionati, la Lega ha deciso di far disputare il match, seppur con oltre un’ora di ritardo rispetto a quanto previsto: il fischio d’inizio sarà infatti alle 13.45, mentre inizialmente la gara era in programma alle 12.30.