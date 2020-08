Parma, svolta per la panchina: possibile addio di D’Aversa, pronto Liverani

In casa Parma sono ore agitate per quanto riguarda il futuro della guida tecnica. La permanenza di mister Roberto D’Aversa non sarebbe più così certa. Complice il cambio di ds, anche il tecnco potrebbe essere messo in discssione nonostante gli ottimi risultati fin qui ottenuti.

Parma: pista Liverani se salta D’Aversa

Solamente pochi giorni fa la conferma di Roberto D’Aversa, ora la possibile svolta. Il Parma potrebbe cambiare allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la società ha notato una mancanza di stimoli ed entusiasmo da parte dell’attuale mister e complice anche vicenda tra Lecce e Liverani, con il mister attualmente rimasto “a piedi”, potrebbe esserci un cambio a sorpresa. L’ex allenatore dei salentini, infatti, era già stato obiettivo del ds Carli ai tempi del Cagliari e adesso potrebbe diventarlo in maglia crociata.

