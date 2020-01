Parma, tegola Inglese: out almeno fino ad aprile

Brutte notizie per il Parma e per Roberto D’Aversa in merito alle condizioni del bomber Roberto Inglese. L’attaccante ha subito un infortunio nel corso della gara contro la Juventus e dagli accertamenti è stata riscontrata una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra.

La situazione, stando a quanto riporta Sky Sport, sembra abbastanza allarmante con il centravanti italiano che appare destinato ad uno stop piuttosto lungo, fino ad aprile inoltrato. L’ex Chievo e Napoli non sarà dunque a disposizione in questa seconda parte di stagione con il Parma che dovrà affidarsi a Cornelius e, forse, al mercato che termina nei prossimi giorni.