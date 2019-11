Parma, tegola Karamoh: lesione parziale del legamento e lungo stop

Tegola in casa Parma. Yann Karamoh, reduce da alcune brillanti prestazioni, dovrà rimanere fermo a lungo a causa di una lesione parziale del legamento collaterale laterale. L’entità dell’infortunio è stata rivelata dal club emiliano attraverso un comunicato ufficiale.

COMUNICATO – “Yann Karamoh è stato sottoposto a una visita specialistica dal Dr. Paolo Adravanti che ha confermato la lesione parziale del legamento collaterale laterale. Tale lesione per la guarigione completa necessita di un trattamento conservativo e non chirurgico. Sarà necessario dunque un iniziale periodo di riposo di due settimane per proseguire poi con le terapie del caso”.