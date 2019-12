Parma, tegola Kucka: lesione al soleo. Torna nel 2020

Gioie e dolori in casa Parma. Dopo la vittoria importantissima in campionato contro la Sampdoria per 1-0, non arrivano buone notizie per mister D’Aversa e per Juraj Kucka. Il centrocampista, match winner di Marassi, si è infortunato e dovrebbe rimanere fuori sino al 2020.

L’ex Milan si era dovuto fermare anzitempo a causa di un problema muscolare. Dagli esami effettuati, lo slovacco classe 1987 ha riportato un infortunio che potrebbe condizionarne il prossimo impiego: “Juraj Kucka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo soleo destro: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Yann Karamoh”, si legge sul sito ufficiale del club ducale.

Nella prossima sfida di campionato il Parma se la vedrà contro il Napoli, RAGGIUNTA IN CLASSIFICA PER LA SODDISFAZIONE DI MISTER D’AVERSA.