Parma, tifoso 92enne sconfigge il coronavirus: arriva l’invito allo stadio e una maglia speciale…

“Mi piacerebbe vedere il Parma al Tardini prima della fine della stagione”, era stato questo il desiderio del signor Arrigo, 92 tifoso ducale, che nelle scorse settimane aveva vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Purtroppo, come noto, gli stadi non hanno riaperto al pubblico e, dunque, non è stato possibile premiare l’incredibile forza del fan crociato. In ogni caso, la società, nelle vesti di Alessandro Lucarelli, ha risposto con una promessa e un bel gesto.

Parma: maglia speciale e invito al signor Arrigo

Martedì sera, dopo l’ultima gara disputata in casa dal Parma, ecco la sorpresa per il signor Arrigo che, a 92 anni, è riuscito a battere il coronavirus. Una videochiamata speciale da parte di Alessandro Lucarelli, dirigente del club ed ex capitano gialloblù. “Purtroppo non siamo riusciti ad ospitarla allo stadio”, ha detto Lucarelli al signore. “Ma la invitiamo non appena sarà possibile aprire al pubblico. Per adesso le faccio vedere questa maglia che le verrà consegnata dai dottori”. Tra l’incredulità e la felicità, il tifoso si è rivelato essere più attento che mai: “Ne ho una con il cognome ed è originale. Grazie”. “Pronta anche la risposta del club manager: “Adesso ne avrà due quindi, una col nome e una con il cognome. A presto”.

