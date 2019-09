Parma-Torino, le formazioni ufficiali

Parma e Torino chiudono la sesta giornata di Serie A. Gli emiliani inseguono tre punti importanti per risalire la classifica ed allontanarsi dalle zone calde; i piemontesi, invece, vogliono continuare a rincorrere le posizioni valide per l’accesso in Europa. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Queste le scelte attuate da Roberto D’Aversa e Walter Mazzarri:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meite, Rincon, Aina; Verdi, Baselli; Belotti