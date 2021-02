Tutto è pronto per Parma-Udinese, lunch match della 23^ giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno a partire dalle 12.30 dando inizio alle gare domenicali del massimo campionato italiano. A pochi minuti dal fischio di partenza mister D’Aversa e mister Gotti hanno annunciato i 22 che scenderanno in campo come titolari.

Parma-Udinese, le formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella Giu.; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Llorente. All. Gotti