Parma, ufficiale il rinnovo del ds Faggiano. Il presidente Pizzarotti: “Tassello fondamentale”

Il Parma, tramite i propri canali ufficiali web e social, ha comunicato il rinnovo del direttore sportivo Daniele Faggiano fino al 2022: “La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022”. Sul sito del club sono apparse le dichiarazioni a riguardo del presidente dei ducali Pietro Pizzarotti, molto soddisfatto per l’avvenuto prolungamento del contratto del ds: “Il rinnovo di Faggiano è un altro tassello fondamentale per una società come la nostra che sta programmando e sta lavorando per cercare di strutturarsi, crescere, migliorare e guardare sempre avanti. Siamo davvero contenti di questa operazione, formalizzata nelle scorse settimane. Speriamo di toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”.