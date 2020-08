Parma, ufficiale: Liverani nuovo allenatore

Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976, Liverani ha iniziato la sua carriera da allenatore al Genoa, proseguendo il suo percorso prima con il Leyton Orient e poi alla guida della Ternana e del Lecce. “Avevamo intravisto in D’Aversa il profilo giusto per andare avanti. Ci siamo incontrati ed è stato chiarissimo, ho fatto di tutto per mantenerlo perché è un bravo allenatore, ma non c’erano le condizioni per proseguire”, ha affermato Carli sull’ex allenatore. “La scelta è ricaduta su Liverani, che è un ragazzo giovane, con tanta voglia ed entusiasmo. Era il meglio che c’era sul mercato, è l’allenatore giusto per noi”. E ancora sul mister: “Il vecchio allenatore ha valorizzato la rosa. Liverani ha preso tanti gol ma si vede che la difesa la sa fare. L’intelligenza di un allenatore è questa, dovremo essere bravi noi ad affidargli una squadra utile al suo modo di fare calcio”. La presentazione del nuovo tecnico crociato è prevista per la prossima settimana. La data e l’ora della conferenza verranno comunicate attraverso il sito ufficiale.