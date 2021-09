Parma, un calciatore positivo al Covid-19: è asintomatico

Il Parma Calcio annuncia la presenza di un positivo al Covid-19 tra i propri tesserati

Un nuovo caso di positività al Coronavirus torna a turbare il mondo del calcio italiano. Stavolta tocca al Parma dover fare i conti con questa tegola. I gialloblu hanno riscontrato il caso nell'ultima tornata di tamponi, prima del match contro la Ternana, valido per il quinto turno della Serie B in programma domani. Questa la nota diffusa dal club crociato negli ultimi minuti attraverso i propri canali ufficiali: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali".