Parma-Verona, le formazioni ufficiali

Comincia alle ore 19 di oggi, martedì 29 ottobre, il secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. In campo al Tardini Parma e Verona, due squadre che si contendono la salvezza: non sarà facile per entrambe fare punti, i gialloblù sono più attardati, a quota 9, a -4 dai rispettivi avversari. È proprio la squadra di Juric a cercare una reazione, avendo perso le ultime due partite; quella di D’Aversa, invece, viene dal bel pari di San Siro contro l’Inter.

Nella formazione di casa ancora confermato Dermaku in difesa, poi da segnalare il tridente formato da Kulusevski, Gervinho e Karamoh, proprio come contro l’Inter. Nel Verona riecco Stepinski al posto di Di Carmine, gli scaligeri cercano gol, perché se arrivano anche quelli allora si può parlare di rivelazione. Miguel Veloso a centrocampo al fianco di Amrabat.

Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà: Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All. D’Aversa

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre; Salcedo, Stepinski. All. Juric