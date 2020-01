Parma-Verona, scatto verso l’Europa. Pari tra Samp e Sassuolo

Parma e Hellas Verona sognano l’Europa. Questo è uno dei verdetti del pomeriggio di Serie A, che vede gli emiliani imporsi in casa contro l’Udinese per 2-0. Vittoria convincente anche per i veneti, nettamente superiori al Lecce. I salentini vengono travolti per 3-0 al Bentegodi. Pari senza reti tra Sampdoria e Sassuolo che tengono a distanza la zona retrocessione.

PARMA-UDINESE – Il match si sblocca nel primo tempo. Al 19′ una mischia in area di rigore dell’Udinese viene risolta da Gagliolo che trova l’angolo alto da posizione defilata con un sinistro al volo. Passano 15 minuti e Kulusevski chiude la pratica con un tiro che beffa Nuytinck e Musso. Lasagna tenta di riaprire il match, ma colpisce la traversa. Nella ripresa i friulani pressano il Parma. Sepe si supera sulla punizione deviata di Mandragora. Poi il centrocampista bianconero si divora due ghiotte occasioni da gol.

VERONA-LECCE – Lapadula illude gli ospiti dopo pochi minuti, andando ad un passo dal vantaggio. L’Hellas, invece, è spietato in zona gol: Dawidowicz colpisce di testa e insacca al 20′. Gabriel sventa il raddoppio con due grandissimi interventi, ma capitola sull’inserimento di Pessina che raddoppia per i veneti. Nella ripresa fioccano i cartellini e viene espulso per doppia ammonizione Dell’Orco. Nel finale il Verona chiude il match grazie all’eterno Pazzini che fa tris su rigore.

SAMPDORIA-SASSUOLO – Regna l’equilibrio tra due formazioni in cerca di punti preziosi. I doriani si rendono maggiormente pericolosi, senza mai minacciare la porta di Consigli. Al 29′ viene espulso Peluso per fallo da ultimo uomo. Il Sassuolo non si demoralizza e gestisce l’inferiorità numerica. Nella ripresa la più ghiotta occasione da gol capita ai neroverdi che colpiscono il palo con Boga. La Sampdoria replica e Linetty chiama Consiglia alla parata.