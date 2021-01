Parma, via Liverani torna D’Aversa

Salta un’altra panchina in Serie A ed è quella del Parma. Via Fabio Liverani dopo la sconfitta netta di oggi sul terreno dell’Atalanta e torna Roberto D’Aversa. Il club ducale ha risolto un piccolo contrasto tra i vecchi e i nuovi soci, tutti d’accordo sull’esonero di Liverani ma non su chi prendere al suo posto. Da una parte i vecchi soci puntavano sul ritorno di Roberto D’Aversa mentre gli americani del presidente Krause volevano Paulo Sousa. Per il portoghese sarebbe stato un ritorno, visto che ha vestito la maglia del Parma da calciatore nel 2000. Dieci presenze in crociato, tra campionato e Coppa Uefa. L’Italia è stata sempre nel suo destino, con la Champions League vinta con la Juventus e la due stagioni all’Inter. Alla fine però il Parma ha scelto D’Aversa che tra l’altro è sotto contratto. Domani sarà lui a dirigere l’allenamento.