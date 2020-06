Partite in chiaro, l’ad di Sky: “Piena disponibilità, ma la Lega deve fare richiesta”

La Serie A è finalmente tornata seppur si concluderà a porte chiuse. Una restrizione obbligatoria dopo la pandemia che ha messo in ginocchio la sanità e l’economia mondiale. A tal proposito ci sarebbero già delle ipotesi riguardo il ritorno del pubblico allo stadio, ma di questo se ne discuterà più avanti. Nel frattempo il ministro Spadafora ha incontrato i vertici Sky per parlare della possibilità di trasmettere qualche gara in chiaro.

Ok da Sky, ma serve la Lega

Durante la presentazione del nuovo servizio Sky Wifi l’ad del broadcaster Maximo Ibarra ha aperto all’ipotesi di trasmettere qualche partita in chiaro: “Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ormai lo sapete, basta leggere i quotidiani. Abbiamo incontrato il Ministro dello Sport Spadafora e abbiamo parlato di questa possibilità. Ci siamo resi disponibili sia a trasmettere qualche gara in chiaro sia ad altre cose per mitigare la mancanza di calcio direttamente negli stadi. Il dettaglio che va superato è relativo ai diritti delle partite in chiaro: noi non ne siamo titolari e dunque la Lega dovrà chiederci espressamente di trasmettere le gare per tutti. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare”.