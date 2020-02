Pasalic, gol in 19 secondi (quasi) da record: ecco chi ha segnato in meno tempo

Cambio azzeccato e una buona dose di fortuna. L’Atalanta ribalta la Roma con Palomino e Mario Pasalic, appena entrato in campo. 2-1 ai giallorossi e vittoria che vale quarto posto e allungo proprio sui rivali capitolini.

Ma la rete di Pasalic vale anche, un quasi record. Infatti, il croato è stato in grado di fare gol appena 19 secondi dopo il suo ingresso in campo. L’azione vede i compagni di squadra Freuler e Gosens agire sulla corsia mancina e poi servire il pallone che il classe 1995 mette sotto l’incrocio con grande abilità. È il secondo cannoniere più veloce nella storia del campionato di A. Meglio di Pasalic, in gol dopo 19 secondi, ha fatto Levan Mchedlidze riuscendo a marcare dopo appena 14 secondi ai tempi dell’Empoli.