Pasalic, l’agente: “Vuole restare l’Atalanta”

Mario Pasalic è ormai una certezza dell’Atalanta. Il centrocampista croato, di proprietà del Chelsea, ha già segnato quattro reti in stagione, di cui tre in campionato e una in Champions League. Del futuro del giocatore, ai microfoni di calciomercato.it, ha parlato il suo agente Marco Naletilic.

RISCATTO – “La nostra volontà è chiara: noi vorremmo continuare l’esperienza in nerazzurro. Saremmo felici se il club decidesse di esercitare il diritto di riscatto: Mario sta crescendo e sta diventando un giocatore importante per la squadra. Ho sempre pensato questo fin da quando è arrivato a Bergamo e lo ribadisco adesso che sta vivendo un momento eccezionale”.