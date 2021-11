Pasalic show, l’Atalanta travolge 4-0 il Venezia. Fiorentina ok: 3-1 sulla Samp

L'Atalanta strapazza il Venezia e consolida la zona Champions. Vittoria importante anche per la Fiorentina sulla Sampdoria

Arrivano importanti conferme negli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. L' Atalanta consolida il quarto posto strapazzando il Venezia con un roboante 4-0. La Fiorentina , invece, si conferma sorpresa di questa parte di campionato rimontando sulla Sampdoria per 3-1.

La partenza dell'Atalanta è a dir poco devastante. Dopo 7 minuti, Ilicic pesca Pasalic che non sbaglia e fa 1-0. Passano 5 minuti e arriva il raddoppio firmato ancora da Pasalic, bravo a chiudere il triangolo con Muriel e a trafiggere l'incolpevole Romero. Nella ripresa gli uomini di Gasperini chiudono il conto. Prima ci pensa Koopmeiners con una prodezza dal limite dell'area di rigore; poi è il solito Pasalic, scatenato stasera, a firmare la tripletta personale depositando in rete il pallone recapitatogli da Muriel.

Dopo un primo quarto d'ora contraddistinto dall'equilibrio, è la Sampdoria a sbloccare il risultato. Dalla destra Candreva trova in area Gabbiadini, che colpisce di testa e supera Terracciano. La reazione della Fiorentina non si fa attendere. Al 23' arriva il pari firmato da Callejon, lesto a farsi trovare pronto sul suggerimento di Sottil. Passano 9 minuti e arriva il raddoppio ad opera di Vlahovic, con un preciso colpo di testa. Sul finire di primo tempo, Bonaventura serve Sottil che infila Audero per il 3-1.