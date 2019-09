Passirani: “Mi scuso per la frase su Lukaku, la mia compagna è di colore e sono nonno di due bimbe nere”

Dopo la frase razzista su Lukaku a TeleLombardia, Luciano Passirani ha ammesso di aver sbagliato e di aver trascorso una delle giornate più brutte della propria vita. È intervenuto in diretta alla trasmissione Lunedì di Rigore per scusarsi pubblicamente: “Una battuta infelice di cui ne traggo le conseguenze negative, è stata una delle giornate meno belle della mia vita – ha detto l’ex dirigente -. Mi ha chiamato tanta gente, ritengo di essere una persona educata ma questa frase non voluta, ma detta, mi ha reso molto triste. Ho 80 anni e per 40 sono stato nel mondo del calcio, mai ho ricevuto squalifiche per qualche comportamento nei ruoli che ho ricoperto, ma accesso la decisione assunta nei miei confronti (è stato subito licenziato dall’emittente, ndr)”.

E ancora: “Chiedo scusa a tutti. Nella mia famiglia sono presenti persone di colore e non vorrei passare per razzista, non lo sono in alcun modo. La compagna che vive con me da 17 anni è di colore, mio figlio ha sposato una donna africana, hanno due figlie e quindi sono nonno di due bimbe nere. Mai avuto problemi nemmeno coi giocatori di colore che ho incontrato in passato, vorrei chiedere scusa a Lukaku di persona, mi piacerebbe incontrarlo. Una mancanza di tatto del genere non appartiene al mio modo d’essere”.

Ricordiamo che Passirani, in diretta, aveva detto: “Per fermare Lukaku o gli si danno 10 banane oppure è impossibile”.