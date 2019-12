Passo falso per la Juventus: pari con il Sassuolo, è 2-2

Primo passo falso per la Juventus che frena in casa contro il Sassuolo. I bianconeri rischiano di essere superati dall’Inter in classifica. Botta e risposta nel primo tempo. Al 20′ Bonucci trova l’angolo giusto, batte Turati con un tiro preciso e porta in vantaggio i bianconeri. Sembra una gara in discesa, ma il Sassuolo reagisce e dopo solamente 2 minuti arriva il pareggio con Boga che anticipa Buffon con un pallonetto. La vera sorpresa si materializza a inizio ripresa quando Caputo trova il gol del sorpasso grazie anche a un Buffon imperfetto nell’intervento. La Juventus prova a reagire, faticando a ingranare. Higuain è il più pericoloso, ma la gara si sblocca con l’ingresso di Dybala. E’ lui a prendersi il rigore che permette a Ronaldo di pareggiare.