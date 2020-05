Pastore allo scoperto: “La Roma sta perdendo soldi. Dovrà vendere molti giocatori”

Lo stop forzato causato dalla pandemia ha creato non pochi problemi al mondo del calcio. I mancati incassi hanno messo in difficoltà parecchie società che hanno dovuto ricorrere al taglio degli ingaggi creando non poche polemiche con i vari sindacati. In Serie A una delle squadre più in diffcoltà è la Roma che nei giorni scorsi aveva reso noto un rosso nel bilancio piuttosto importante. Una situazione economica che non lascia tranquilli i giocatori, come testimoniato dalle parole di Javier Pastore.

La paura di Pastore

Intervistato da Telefenoticias l’argentino ha dichiarato: “Sinceramente il mio desiderio è quello di restare, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ma so anche che a causa della pandemia il club ha sofferto molto, come anche tanti altri club. La Roma ha perdite importanti in questo momento e serviranno soldi, per questo nessuno di noi sa cosa succederà in futuro. La società dovra vendere molti giocatori e comprare gente più giovane, che guadagna meno”.

Roma mi piace

Infine Pastore ha parlato della sua situazione a Roma: “Io ho ancora due anni di contratto e aspetterò, mi piacerebbe completare il contratto. Mi piace la città, il campionato e la squadra. Il tecnico crede molto in mese, ho sempre giocato con lui quando sono stato disponibile. Nella mia testa ho anche l’idea di tornare in Argentina, ma non so tra quanto tempo”.