Paura per Badu, embolia polmonare: ricoverato in ospedale

Sembrava poter tornare protagonista in Serie A con la maglia del Verona, ma probabilmente, almeno per le prime giornate, Emmanuel Badu dovrà stare fermo.

Il calciatore arrivato a Verona dall’Udinese è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. A comunicarlo è stato lo stesso club veneto che, attraverso i propri canali ufficiali anche social, ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Badu: “L’Hellas Verona FC comunica che il centrocampista Emmanuel Badu è stato ricoverato presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar per eseguire accertamenti e terapie a seguito di un episodio di microembolia polmonare. Le condizioni del calciatore sono buone e rimarrà sotto osservazione per qualche giorno”.