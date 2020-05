Paura per Cerri: incidente stradale con la Porsche

Incidente stradale per l’attaccante della Spal, in prestito dal Cagliari, Alberto Cerri. Il centravanti si è scontrato a bordo della sua auto con un’altra vettura: fortunatamente non ha riportato conseguenze. A riportarlo è L’Unione Sarda che scrive come l’ex rossoblù si trovava a Ferrara mentre era alla guida della sua Porsche che si sarebbe scontrata con un’altra auto in un incrocio. Non è chiara la dinamica ma per fortuna nessuna conseguenza per chi era alla guida di entrambe le automobili.

La sua auto è stata portata via dal carro attrezzi. Il calciatore potrà riprendere ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra nei prossimi giorni. Cerri, in questa stagione, era arrivato alla Spal dal Cagliari a febbraio nel mercato invernale ma non aveva avuto nessuna occasione di scendere in campo a causa di un infortunio. Con la maglia dei sardi, l’attaccante ha collezionato soltanto 6 reti in 56 apparizioni: da qui l’esigenza di cercare maggiore minutaggio e magari contribuire alla salvezza della Spal.