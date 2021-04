Pavoletti, 100 col Cagliari: “Gioie, dolori, gol, cadute e risalite. Un orgoglio”

L'attaccante del Cagliari festeggia il traguardo con un gol e un successo importantissimo

Non poteva scegliere finale migliore Leonardo Pavoletti per festeggiare le 100 presenze in maglia Cagliari. Vittoria mozzafiato per i sardi che hanno ribaltato il Parma nei minuti finali della sfida della 31^ giornata di Serie A. Il centravanti, in gol alla Sardegna Arena, ha esultato dopo la gara per il traguardo ottenuto dai suoi ma anche per quello personale.